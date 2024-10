Arteta su Calafiori: “Sarà fuori qualche settimana”

Prima della trasferta di Preston, valida per il quarto turno di Coppa di Lega, Mikel Arteta parla in conferenza stampa e fa il punto sugli infortunati in casa Gunners.

Il difensore italiano non è il primo a vestire la maglia dei Gunners: attualmente, c'è Jorginho, ex Napoli e Verona, ad essere in forza all'Arsenal. Negli anni precedenti ci sono stati Emiliano Viviano, Arturo Lupoli e Vito Mannone.