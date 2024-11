L' Arsenal sta arrancando in Premier League. I Gunners di Mikel Arteta hanno racimolato solo un punto nelle ultime tre gare in campionato. Dopo il ko per 2-0 conto il Bournemouth al Vitality Stadium e il 2-2 all'Emirates con il Liverpool di Arne Slot, l'Arsenal è incappata in un'altra sconfitte esterna nell'ultima gara al St. James' Park.

Arsenal, l'opinione dell'ex capitano

L'ex capitano dell'Arsenal Keown (con i Gunners dal 1984 al 1986 e poi dal 1993 al 2004) al programma Final Score della BBC ha espresso il suo punto di vista sul momento della squadra di Arteta, in particolare a pochi giorni dalla sfida di Champions contro l'Inter a San Siro, in programma mercoledì: "C'è ancora molta strada da fare in questa stagione, ma per l'Arsenal ormai la strada è in salita. La squadra si deve rimproverare per questa situazione. Hanno tenuto il passo con il City per le ultime due stagioni, ma non sono riusciti a spuntarla. Nello spogliatoio ci sarà un'atmosfera difficile. L'Arsenal non si è presentato nella sua miglior versione, non ha giocato da campione e ora si sta curando le ferite". Insomma, in Premier la discesa al quarto posto con un distacco di 7 punti dalla capolista Liverpool nel giro di poche giornate è un campanello d'allarme.