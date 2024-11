Arsenal, Arteta deluso: “Meritavamo di perdere. Con l’Inter voglio una reazione”

L'Arsenal ha perso in casa del Newcastle per 1-0 e Arteta, parlando di quanto visto sul rettangolo verde di gioco, si è mostrato deluso: dai suoi si aspetta un riscatto contro l'Inter.

Alessia Gentile 2 novembre 2024 (modifica il 2 novembre 2024 | 17:08)

L'Arsenal ha perso quest'oggi contro il Newcastle alla 10^ giornata di Premier League e Mikel Arteta non ha potuto nascondere la delusione per la prestazione della sua squadra, prestazione che non è stata all'altezza delle aspettative. Il match al St. James Park è quindi terminato 1-0 a favore dei padroni di casa e il tecnico nel post-partita ha rilasciato parole nette per gli errori commessi.

Arteta deluso — Mikel Arteta, ai microfoni di 'Premier League Productions', ha dichiarato dopo la sconfitta contro il Newcastle: "Meritavamo di perdere oggi. Pensavo che fossimo partiti molto bene e fossimo stati davvero dominanti. Non abbiamo difeso bene l'area. Complimenti a loro (Newcastle, ndr.). Hanno segnato un grande gol con un bel passaggio. Poi la partita cambia e inizi a giocare un'altra partita. Devi adattarti e non lo abbiamo fatto abbastanza bene. Sono molto frustrato. Siamo stati trascinati in un gioco che loro cercano costantemente e non siamo riusciti a giocare come volevamo. Abbiamo avuto due grandi occasioni: Mikel Merino ne ha avuta una importante, Declan Rice ne ha avuta un'altra. Ci sono mancati i giusti aggiustamenti".

Le aspettative — "Possiamo dire quello che vogliamo. Oggi avremo difficoltà a trovare le parole. Dobbiamo dimostrarlo in campo mercoledì sera contro l'Inter in Champions League. Devi essere al tuo meglio ogni volta per darti una possibilità di vincere, mi aspetto una reazione", ha concluso.