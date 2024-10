Inter, Inzaghi: “Sono amareggiato, non si possono prendere quattro gol”

Pareggio per certi versi beffardo per l'Inter nel Derby d'Italia. Il 4-4 contro la Juventus ha sottolineato i lati positivi e negativi visti dalla squadra nerazzurra in questa prima fase della stagione. Doppietta per Zielinski su rigore, di Mkhitaryan e Dumfries le altre due reti. Scappa il Napoli capolista a discapito dei due club autori di una gara spettacolare. L'allenatore Simone Inzaghi ha analizzato tutti i punti salienti del match in conferenza stampa.