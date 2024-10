Inter, Lautaro Martinez: “Sogno di vincere la Champions League qui”

L'Inter ha battuto 0-3 l'Empoli in trasferta dimenticando il 4-4 di San Siro contro la Juventus e restando a -4 dal Napoli capolista. Ottima prestazione per i ragazzi di Simone Inzaghi e per Lautaro Martinez, autore della terza rete su assist di Barella. Diverse le polemiche per il suo settimo posto al Pallone d'Oro 2024, vinto dal centrocampista del Manchester City Rodri. Tra le parole del vice Presidente nerazzurro Javier Zanetti e i dubbi del club palesati, l'attaccante argentino ha parlato a Icon di come si vede nelle prossime stagioni.