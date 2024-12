Arsenal-Manchester United, come arrivano le due squadre alla sfida

Arsenal e Manchester United stanno vivendo momenti diametralmente opposti della loro stagione e della loro storia recente. I Gunners, che continuano sotto la gestione tecnica di Mikel Arteta, sono in grande forma in campionato ed in Champions League, nonostante la sconfitta a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi, e cercano l'ennesimo successo per continuare a sperare in un passo falso del Liverpool e riaccendere la lotta per il titolo, che manca in casa Arsenal ormai dal lontano 2004 quando, a trascinare il club londinese, c'erano Thierry Henry in campo e Arsene Wenger in panchina.