West Ham, Lopetegui dopo il nuovo ko: “Frustante da spiegare, in difesa non va”

Il West Ham continua a subire tanti gol e a non ottenere risultati positivi: l'amarezza di Julen Lopetegui è palpabile. Ecco cos'ha dichiarato dopo il 3-1 con il Leicester.

Alessia Gentile Redattore 4 dicembre - 12:21

Il West Ham è caduto anche in casa del Leicester, sua attuale diretta concorrente in termini di classifica: il match inglese è difatti terminato con un pesante 3-1 in favore dei padroni di casa, con Ruud van Nistelrooij all'esordio sulla panchina come nuovo allenatore. Il club affidato a Julen Lopetegui ha subito altri tre gol, dopo i cinque presi nella giornata precedente contro l'Arsenal, e il dato ha iniziato inevitabilmente a preoccupare.

Julen Lopetegui, allenatore del West Ham United in Premier League (Foro di Harriet Lander/Getty Images)

Continua quindi il periodo complicato per gli Hammers, che in classifica hanno fin qui ottenuto 15 punti e sono fermi al 14° posto in Premier League, e per il tecnico è complesso anche solo parlare del momento vissuto dai suoi: le dichiarazioni arrivate al termine della gara sono state il riflesso della situazione amara.

Le parole di Lopetegui dopo la sconfitta del West Ham contro il Leicester in trasferta — Ai canali ufficiali del club, il tecnico spagnolo ha dichiarato dopo il ko contro il Leicester: "È vero che è una serata difficile per parlare di calcio, perché a volte il calcio è semplice e invece credo che sia difficile capire come abbiamo perso. Abbiamo creato tante occasioni, abbiamo tirato 31 volte nella loro porta e siamo stati spesso nell'area di rigore avversaria, ma non abbiamo segnato. Il loro primo gol è stato fondamentale; dobbiamo cercare di evitare di subire reti nei primi minuti, ma poi abbiamo fatto tutto il possibile per segnare. Normalmente, dopo una prestazione del genere, si vince".

"Adesso - ha continuato il mister - è difficile da spiegare, è dura per i giocatori, per noi e per i tifosi. Per cambiare questa situazione dobbiamo giocare come abbiamo fatto per 65 o 70 minuti, con lo stesso atteggiamento. Nel secondo tempo forse abbiamo perso la calma e loro hanno sfruttato più spazi, ma anche dopo il secondo gol ho avuto la sensazione che avremmo potuto cambiare il punteggio. Non l'abbiamo fatto ed è frustrante e difficile da spiegare, poi è arrivato il terzo gol, in difesa non va. Di recente abbiamo giocato due partite senza subire gol e dobbiamo essere più costanti: dobbiamo essere propositivi ma anche difendere meglio".