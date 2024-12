A meno di 24 ore dalla sfida dell’Emirates Stadium fra l’Arsenal di Mikel Arteta ed il Manchester United di Ruben Amorim, ecco le probabili formazioni con le quali le due squadre scenderanno in campo in occasione del match di Premier...

A meno di 24 ore dalla sfida dell'Emirates Stadium fra l'Arsenal di Mikel Arteta ed il Manchester United di Ruben Amorim, ecco le probabili formazioni con le quali le due squadre scenderanno in campo in occasione del match di Premier League. Andiamo a vedere le possibili scelte dei due tecnici, rispettivamente al secondo ed al nono posto in campionato.

Arsenal-Manchester United, il punto sulle scelte di Arteta e Amorim — Dopo le conferenze stampa, ieri sera quella di Amorim ed oggi quella di Mikel Arteta, si avvicina sempre di più la super sfida infrasettimanale di questo turno di Premier League. L'Arsenal, che al momento occupa il secondo posto in campionato, dovrebbe partire con i soliti noti fatta eccezione per i due alle prese con problemi fisici: Thomas Partey e Gabriel. In porta ci sarà Raya, davanti a lui nella difesa a quattro: Timber, Saliba, Kiwior e l'italiano Riccardo Calafiori. L'ex difensore del Bologna, dopo lo spavento dell'infortunio in Champions League, è tornato a pieno regime a disposizione di Mikel Arteta, un'ottima notizia per i Gunners e per la Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Discorso, per certi versi, simile anche per Jorginho che sta ottenendo sempre più spazio nelle rotazioni del tecnico spagnolo e sarà titolare domani sera all'Emirates affiancato da Odegaard e Rice. In avanti, oltre al solito Saka, Kai Havertz e Gabriel Martinelli completeranno il reparto offensivo dell'Arsenal.

In casa Manchester United è invece un vero proprio cantiere aperto il discorso tattico con Ruben Amorim da poco approdato sulla panchina dei Red Devils. In porta ci sarà Onana, mentre la difesa sarà una linea a tre con Matthijs de Ligt al centro, affiancato da Mazraoui (elogiato da Amorim in conferenza stampa) e Harry Maguire, che agirà quindi da braccetto di sinistra. A centrocampo Casemiro e Ugarte agiranno al centro delle operazioni con, ai lati, Diallo e Dalot. Alle spalle di Zirkzee invece, probabile unica punta, attenzione a tre nomi per due casacche: Garnacho, Rashford e Bruno Fernandes. Quest'ultimo, capitano del Manchester United, potrebbe avere una chance in più di partire titolare rispetto agli altri due, soprattutto viste le parole di Amorim in conferenza stampa.

Arsenal-Manchester United, le probabili formazioni — Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Maguire; Diallo, Casemiro, Ugarte, Dalot; Rashford, Bruno Fernandes; Zirkzee. All. Amorim.