Giorgio Trobbiani 2 dicembre 2024 (modifica il 2 dicembre 2024 | 16:25)

La vittoria ad Old Trafford contro l'Everton ha dato nuova linfa al Manchester United passato da pochissimi giorni nelle mani di Ruben Amorim, ex allenatore dello Sporting CP. Tra le primissime novità del nuovo allenatore dei Red Devils c'è sicuramente la volontà di puntare forte e di ritrovare un giocatore che, in estate, aveva fatto impazzire anche due club di Serie A, Milan e Juventus: stiamo parlando di Joshua Zirkzee, centravanti olandese.

Manchester United, Zirkzee cerca continuità e con l'Arsenal arriva l'occasione perfetta L'inizio di stagione del Manchester United con la guida tecnica di Erik Ten Hag non è stato di certo dei migliori. L'ex allenatore dell'Ajax non è riuscito ad invertire una rotta partita in senso negativo già dalle prime gare che lo ha portato poi all'esonero. Al suo posto è arrivato Ruud Van Nistelrooy, leggenda dei Red Devils. L'olandese ha riportato entusiasmo nell'ambiente. Una carica giusta che ha anche accompagnato l'arrivo sulla panchina di Ruben Amorim. L'allenatore, che solo qualche settimana prima aveva schiantato in Champions League i rivali di sempre del City di Guardiola, ha esordito nello United con un pareggio, contro l'Ipswich Town, seguito poi da due vittorie, l'ultima, contro l'Everton, nel segno di Joshua Zirkzee. Arrivato in estate dal Bologna dei miracoli, il centravanti olandese ha fatto molta, ma molta, fatica per inserirsi all'interno dell'ambiente e, soltanto nel match di ieri contro i Toffees, ha finalmente convinto con una doppietta che lo lancia anche in vista del big match di mercoledì sera contro l'Arsenal. Una rivalità storica quella con i Gunners che potrebbe fare molto bene anche all'attaccante olandese il quale, con un'ottima prestazione ed un risultato positivo della sua squadra, potrebbe davvero iniziare a conquistare i suoi nuovi tifosi e non finire nel tritacarne mediatico dei colpi flop del Manchester United della storia recente.

Amorim punta al vero Zirkzee, il rimpianto più grande di Thiago Motta Mentre Amorim cerca di portare al 100% del suo potenziale Zirkzee c'è chi, in Italia, lo rimpiange molto. Stiamo parlando di Thiago Motta, da quest'estate alla guida della Juventus. Il tecnico italobrasiliano, uscito con un solo punto dal Via del Mare ieri sera nella sfida contro il Lecce, sta facendo i conti con una serie di pesantissimi infortuni e con un Dusan Vlahovic che, fra problemi fisici e prestazioni scialbe, sembra ormai un oggetto estraneo nel gioco della Vecchia Signora. Proprio per questo, nella mente di Thiago Motta potrebbe aumentare ancora di più il rimpianto di non aver potuto affondare in estate per il suo pupillo Zirkzee, l'attaccante-regista che ha trascinato il suo Bologna fino alla fase finale di Champions League. Con l'olandese, Motta avrebbe avuto il suo riferimento davanti ed un attaccante in grado di gestire i ritmi del gioco della sua nuova Juventus, cosa che, almeno finora, non sta accadendo con Dusan Vlahovic, attualmente ai box per un problemino fisico. Invece, oggi, Zirkzee cerca la conferma definitiva nel Manchester United e mercoledì sera, contro l'Arsenal, ci sarà un esame fondamentale per raggiungere questo obiettivo.