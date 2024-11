Che attacco del Sun a Joshua Zirkzee: per il media britannico, Ten Hag non voleva l'attaccante e si è infiuriato nel trovarlo in sovrappeso.

Luca Paesano 5 novembre 2024 (modifica il 5 novembre 2024 | 09:49)

Direttamente dall'Inghilterra arriva un durissimo attacco da parte del Sun nei confronti di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese è arrivato in questa estate dal Bologna per la cifra di 40 milioni di euro, ovvero quanto era la valutazione della clausola rescissoria. Il Manchester United era alla ricerca di un nuovo attaccante, nonostante l'investimento dello scorso anno per l'altro 'italiano' Rasmus Hojlund, e la dirigenza dei Red Devils ha considerato il centravanti un grande affare in rapporto qualità prezzo. Ma ora, dopo l'addio di Ten Hag, il Sun svela alcuni retroscena.

The Sun: "Ten Hag non voleva Zirkzee, infuriato quando è arrivato in sovrappeso" — In un articolo pubblicato ieri sera, il Sun rivela alcuni importanti retroscena su quello che definisce "belly flop", che letteralmente potrebbe essere tradotto con "bidone grasso". Il rendimento dell'attaccante olandese è stato certamente al di sotto delle aspettative, con un solo gol segnato nelle prime 10 presenze con la maglia dello United e solamente 6 occasioni create. Prestazioni che, quindi, per il media britannico non giustificano la grossa spesa fatta in estate.

Ma soprattutto, il portale afferma: "Ora possiamo rivelare che non solo è arrivato allo United fuori forma, ma che ci è voluto anche un po' di tempo per smaltire quel peso in più. Le sue condizioni hanno lasciato il manager Ten Hag deluso, in quanto non era lui l'attaccante che aveva scelto fin dall'inizio. Il suo arrivo da Bologna è stato voluto dal nuovo management di Ineos, che ha individuato nel 23enne un giocatore con un buon rapporto qualità-prezzo".

Inoltre, aggiunge anche che, seppur il suo peso-forma sia migliorato da inizio stagione, atleticamente appare ancora indietro rispetto a compagni e avversari, motivo per cui gli risulta ancora più complicato riuscire ad incidere. Insomma, Ten Hag aveva un'altra idea di numero 9 per il suo Manchester United e la scelta di presentarsi in ritiro piuttosto fuori forma non ha aiutato a far sbocciare il rapporto tra i due olandesi.