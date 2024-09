L'attaccante olandese ex Bologna, Joshua Zirkzee, ha rivelato di aver deciso di trasferirsi in Premier perché attratto dal Manchester United e non dal campionato inglese...

Sergio Pace Redattore 20 settembre 2024 (modifica il 20 settembre 2024 | 14:39)

Non un inizio brillante quello del Manchester United in Premier League. I Red Devils hanno raccolto 6 punti in 4 giornate di campionato. Pesanti i ko contro il Brighton (2-1) e il Liverpool (0-3 all'Old Trafford). Nel reparto avanzato prova a farsi spazio Joshua Zirkzee.

Il 23enne attaccante olandese è sbarcato in Premier League in estate dal Bologna. Nella scorsa stagione con i rossoblù il talento di Schiedam ha contribuito in modo importante al ritorno in Champions League del Bologna dopo 60 anni. Un bottino di 11 reti e 4 assist che hanno fatto drizzare le antenne a molti club in giro per l'Europa (in Italia il Milan su tutte).

Zirkzee conquistato dal Manchester United, la Premier invece... — Zirkzee ha timbrato il cartellino in Premier League contro il Fulham nella prima giornata. Gol segnato all'87' che è risultato decisivo per la vittoria dei Red Devils davanti al pubblico di casa. L'olandese, in un'intervista rilasciata a ViaPlay, ha sottolineato il fatto di aver deciso di approdare in Premier League per un motivo ben preciso: "Mio chiodo fisso quello di trasferirmi in Premier League? A dire il vero, non proprio. L'ho guardata, ma non mi sono mai detto di voler giocare a tutti i costi in Premier League. Il Manchester United però è semplicemente enorme. È il club che mi ha attratto, non tanto il campionato".

Un connazionale, una vera leggenda del calcio olandese, Ruud Van Nistelrooy, vice di Ten Hag, lo sta aiutando parecchio in questa avventura: "Voglio tenerlo segreto cosa mi dice, ma è fantastico. È stato un attaccante, svolgiamo un lavoro dettagliato, guardiamo i filmati, riguardiamo le cose che faccio... Il modo in cui lavora con me è molto importante, posso capirlo e imparare molto da lui. I miei idoli? Tra quelli che hanno giocato in Premier League dico Cristiano Ronaldo, Robin van Persie e Dennis Bergkamp".