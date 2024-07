Zirkzee al Manchester United: il 14° olandese in maglia Red Devils

Zirkzee saluta:" Bologna, un posto speciale nel mio cuore"

Una stagione straordinaria per Joshua Zirkzee. La qualificazione in Champions League, miglior marcatore del Bologna e miglior Under 23 della Serie A. Prossima tappa Old Trafford, ma prima l'ex Bayern ha salutato via Instagram la città felsinea: "Grazie, rossoblu. Non riesco davvero a trovare le parole per spiegare quanto significhi per me. Lo stadio, la città, questa squadra, ma soprattutto le persone avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Spero che, per tutto il supporto e la fiducia che mi avete dato, di aver dato qualcosa in cambio. Bologna è finalmente al posto a cui appartiene (la Champions League, ndr) e io sosterrò e tiferò per voi a distanza! Ti Amo, Bolo. Per sempre".