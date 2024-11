Erik Ten Hag è stato esonerato dal Manchester United. La decisione del club inglese ha devastato completamente il tecnico olandese. L'amico ha rivelato: "Non farà fatica ad arrivare a fine mese, ma professionalmente si sente nei guai..."

Sergio Pace Redattore 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 20:39)

Il Manchester United ha voltato pagina e cambiato guida tecnica. Fuori Erik Ten Hag, ecco Ruben Amorim. Il 39enne tecnico portoghese da qualche ora è stato annunciato come nuovo allenatore dei Red Devils. L'avvio deludente della squadra in stagione è costato la panchina all'ex allenatore dell'Ajax.

Ten Hag, come riportano alcuni articoli sul Daily Mail, sembrerebbe completamente devastato dall'esonero. L'olandese crede di aver perso la grande occasione della sua carriera. Una profonda delusione che lo sta particolarmente toccando in questi giorni. Un amico ed ex compagno di squadra da calciatore dell'ex tecnico dello United, Hans Kraay Jr, ha rivelato quello che è lo stato d'animo attuale di Ten Hag...

L'esonero ha devastato Ten Hag — "So che incasserà più di 14 milioni di euro, ma è totalmente devastato. In certi momenti non pensi ai soldi... Certo, non farà fatica ad arrivare a fine mese, però professionalmente si sente nei guai", le parole di Hans Kraay Jr sull'amico Ten Hag, fresco di esonero dal Manchester United.

Nel frattempo il club inglese è riuscito ad assicurarsi Ruben Amorim come nuovo allenatore dietro pagamento della clausola rescissoria da 11 milioni di euro allo Sporting Lisbona. Così il club portoghese ha comunicato l'addio di Ruben Amorim: "Sporting SAD, ai sensi e per gli effetti dell'obbligo di informazione previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile, comunica quanto segue in seguito al comunicato diffuso al mercato il 29 ottobre 2024.

Lo Sporting SAD ha raggiunto un accordo con il Manchester United FC (di seguito MUFC) riguardo ai termini e alle condizioni dell'uscita dell'allenatore Rúben Amorim, per la quale il MUFC pagherà alla Sporting SAD 11.000.000 euro. Inoltre, la Sporting SAD beneficerà di 1.658.000 euro relativi all'estinzione di diritti di credito, registrati come passivi e passivi contingenti, a seguito della revoca e della rinegoziazione di contratti riguardanti commissioni di intermediazione".