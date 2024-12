Dopo la prima gioia in Europa League, oggi è arrivato anche il primo successo in Premier per il nuovo allenatore del Manchester United Amorim . Una vittoria schiacciante per 4-0 sull'Everton firmata da Rashford e dall'ex Bologna Joshua Zirkzee , entrambi autori di una doppietta.

Amorim: "Zirkzee ha fatto un ottimo lavoro. Avevamo bisogno di freschezza"

Nel post partita, Amorim ha parlato così di Zirkzee, già uomo mercato in vista di gennaio: "Questa doppietta è tutto per il giocatore. Ha fatto un ottimo lavoro ed è positivo per la sua sicurezza. Avevamo un'idea, ma non è perché l'ho scelto che ho avuto ragione: avevamo bisogno di gambe fresche. I giocatori ci stanno aiutando molto, congratulazioni a loro". L'avvento di Amorim potrebbe cambiare anche il futuro dell'ex Bologna ed allontanare il ritorno in Serie A.