Lo Sporting Lisbona ha perso la bussola: arriva un’altra sconfitta contro il Santa Clara

Il Santa Clara piega lo Sporting Lisbona. Senza Amorim i portoghesi hanno smarrito la bussola.

Lorenzo Maria Napolitano 1 dicembre 2024 (modifica il 1 dicembre 2024 | 17:14)

In Portogallo c'è una squadra che sta sorprendendo l'Europa, lo Sporting Lisbona. Condotta dal centravanti del momento, Viktor Gyokeres, e da Ruben Amorim, il club ha ottenuto straordinari risultati in questo inizio di stagione, sia in patria che in Europa, in Champions League. Questa bellissima favola, però, sembra sgretolarsi poco a poco: dopo il trasferimento del tecnico portoghese, lo Sporting sembra aver invertito rotta, perdendo il suo trend positivo.

Lo Sportin Lisbona senza Amorim — Trasferitosi al Manchester United, Amorim è stato rimpiazzato da Joao Pereira, che non è riuscito a confermare le prestazioni del suo predecessore. Con lui in panchina lo Sporting Lisbona ha vinto in Coppa di Portogallo contro l'Amarante; successo che, però, non è molto indicativo dato che il club milita in terza serie portoghese. In Champions League, ad esempio, è arrivata una pesante sconfitta contro l'Arsenal per 1-5.

Tutto ciò potrebbe non significare nulla di preoccupante, ma alla luce di un'altra sconfitta incassata diventa difficile non pensare ad una squadra che con il suo allenatore, ha perso una grande guida. Infatti se lo Sporting appariva una squadra ben rodata, capace di dettare il ritmo della partita, ora sembra mancare quella sicurezza che l'aveva resa temibile. Anche ieri, infatti, contro il Santa Clara, è arrivata un'altra partita con zero punti portati a casa. E così dopo dodici partite, anche la squadra di Lisbona perde l'imbattibilità nel proprio campionato.

Il nuovo Manchester United — Il Manchester United, con Amorim, sembra avere finalmente la possibilità di ritornare a brillare in Europa. I primi test sono positivi, ed oggi i Red Devils hanno anche asfaltato l'Everton per 4-0 all'Old Trafford, grazie ad un super Zirkzee, ex Bologna, che oggi ha segnato due gol. Come lui, anche Marcus Rashford. Lo United così sta scalando posizioni weekend dopo weekend. Al momento conta 19 punti, e le posizioni che garantiscono l'accesso alle competizioni europee sono sempre più vicine. Il Manchester City di Guardiola, al momento quinto, è distante soltanto 4 punti.