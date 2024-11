Man United, il CdA alza i prezzi dei biglietti e i tifosi si infuriano...

La società ha deciso anche di eliminare gli sconti per anziani e bambini. D'ora in poi, tutti pagheranno lo stesso per andare all'Old Trafford. La decisione del club è volta a migliorare “l'efficienza operativa” e a “stabilizzare i ricavi”.

Davide Capano Redattore 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 10:22)

Come se non bastasse lo stato di forma tutt'altro che positivo della squadra sul campo, il consiglio di amministrazione del Manchester United ha deciso di gettare ulteriore benzina sul fuoco aumentando i prezzi dei biglietti ed eliminando gli sconti per i tifosi minorenni e over-65. Secondo un comunicato emesso dai Red Devils, la decisione è volta a migliorare "l'efficienza operativa" e a "stabilizzare i ricavi".

La scelta dello United — In pratica, d'ora in poi tutti i biglietti verranno venduti a 66 sterline (79,18 euro al cambio attuale), indipendentemente dall'età di chi acquisterà il ticket. Ciò significa che un genitore che vorrà portare il proprio figlio a vedere una partita dovrà pagare 132 sterline, circa 160 euro, più del doppio di quanto avrebbe pagato fino ad ora.

Secondo il listino di inizio stagione, il prezzo più basso per vedere una partita all'Old Trafford era di 40 sterline (48 euro) per un adulto e 25 sterline (30 euro) per un bambino, per un totale di 78 euro, rispetto ai 160€ che verranno addebitati.

La reazione dei tifosi — Reagendo alla notizia, il Manchester United Supporters Trust (M.U.S.T) ha definito questa decisione "offensiva", soprattutto perché presa a metà stagione e utilizzando come scusa la regolamentazione finanziaria.

"La società non ha ascoltato i tifosi su questo tema. Come tifosi abbiamo fatto tutto quello che ci chiedevano. Abbiamo sostenuto la squadra, anche quando giocava male. Siamo andati alle partite e abbiamo rispettato le nuove regole sull'uso dei biglietti. E abbiamo già avuto un aumento dei prezzi. C'è il rischio che questa sia solo la mossa iniziale di quella che sarà sicuramente una spinta massiccia per implementare un aumento significativo dei prezzi per la prossima stagione, una volta che si saranno abituati a far pagare 132 sterline per un biglietto per un genitore e un figlio, torneranno al passato l’anno prossimo?", si chiede M.U.S.T.

Inoltre, domenica è già prevista una protesta pacifica, prima della partita di Premier League con l'Everton.