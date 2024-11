“Amore e dolore”, la stampa inglese non perdona il Manchester United di Amorim

Amorim in prima pagina sul Mirror dopo il pareggio della United

"Amor, pain to come", si legge in apertura sul 'Mirror' per il pareggio del Manchester United. Amore e dolore, quindi, ma non è finita qui. Il quotidiano ha anche scritto: "Amorim può dimenticarsi la soluzione rapida per il Manchester United; ha avuto anche un inizio veloce, ma poi è stato fermato dai lottatori dell'Ipswich Town che vogliono evitare la retrocessione. Ruben Amorim sembra pensare che un paio d'anni saranno più che sufficienti per sistemare le cose con il Manchester United. Buona fortuna. Dimenticatevi un po' di vezzeggiativo con i tifosi in trasferta, dimenticate l'inizio sprintoso, per gentile concessione di un raro gol di Marcus Rashford. Questa è stata una prestazione del Manchester United che ha fatto capire ad Amorim che non ci sono molti reparti di questa squadra che siano esenti da carenze".