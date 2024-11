Manchester United, Amorim: “So che qui bisogna vincere sempre”

Il Manchester United è ripartito da Ruben Amorim in panchina al posto di Ten Hag. Al tecnico portoghese l'arduo compito di riportare quantomeno in zona Europa una squadra in perenne difficoltà negli ultimi campionati. Nonostante gli otto punti in cinque giornate, i Red Devils si trovano al tredicesimo posto con 15 punti conquistati in 11 match. La Champions League è a soli quattro punti ma bisognerà continuare a fare bene se si vorranno rosicchiare ulteriori punti alle rivali. In conferenza stampa pre Ipswich, l'allenatore ha spiegato l'importanza del club e quanto conti vincere.