Rivoluzione United: Casemiro tra i sacrificabili, spunta l’ipotesi di un ritorno a Madrid

Casemiro potrebbe salutare il Manchester United già a gennaio per un clamoroso ritorno a Madrid.

Lorenzo Maria Napolitano 23 novembre 2024 (modifica il 23 novembre 2024 | 17:23)

Dopo aver platinato il calcio con la maglia del Real Madrid, Casemiro s'è accasato al Theatre of Dream di Manchester per risollevare le sorti del club, che negli ultimi anni ha smesso di brillare. L'apporto del centrocampista brasiliano, però, non è servito a far tornare i Red Devils una corazzata, nonostante gli altri elementi di pregevole livello aggiunti alla rosa. Con Amorim in panchina, adesso a Manchester può soffiare un forte vento di rivoluzione, e uno dei primi a fare le valige potrebbe essere proprio l'ex centrocampista di Real Madrid e Porto.

Un possibile ritornare a Madrid — Casemiro ha un contratto valido fino al 2026 ma l'accordo economico è decisamente pesante per le tasche del club, che ultimamente ha fatto notizia per diverse scelte volte sostanzialmente al conservare quanto più possibile le risorse economiche. Stando a quanto affermato dal giornalista brasiliano Eduardo Deconto di Trivela e riportato, tra l'altro, da Sport, è possibile un'ipotesi molto particolare secondo cui Casemiro, già da gennaio, ritornerà a giocare per il Real Madrid.

Il brasiliano è stato pagato ben 80 milioni di euro nel 2022, ma le sue prestazioni non hanno convinto, dato che nulla sono state se non una serie di alti e bassi, proprio come l'intero Manchester, d'altronde. I Red Devils, quindi, potrebbero così tagliare uno stipendio particolarmente alto e, il Real Madrid, ritroverebbe un centrocampista dinamico e difensivo che riuscirebbe a restituire equilibrio e solidità difensiva a Carlo Ancelotti.