L'ex capitano dei Red Devils ha criticato i due giocatori nel podcast "Stick to Football": "Sta per arrivare un nuovo manager e scegli un viaggio negli Stati Uniti per ricaricare le batterie?".

Davide Capano Redattore 21 novembre - 11:44

Gary Neville ha criticato duramente e messo in dubbio la professionalità di Marcus Rashford e Casemiro. Il motivo? I due si sono recati negli Stati Uniti durante la pausa per le Nazionali poco prima dell'arrivo di Ruben Amorim al Manchester United.

Neville duro — Rashford si trovava a New York, al Madison Square Garden, per assistere a una partita di NBA tra i Knicks e i Nets, mentre Casemiro è andato con la famiglia ai parchi Disney di Orlando.

"Ogni decisione che prendi durante la stagione deve assicurarti di essere ben preparato per la sessione di allenamento successiva", ha spiegato l'ex capitano dei Red Devils al podcast "Stick to Football".

Casemiro (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

"Hai una pausa e vuoi stare con i tuoi compagni. Poi pensi al luogo, a quanto tempo devi volare, alla differenza di fuso orario, se soffrirai gli effetti del jet lag o se avrai problemi a stare in aereo per 12 ore. Questo vale più per Casemiro che per Rashford, perché a 30 anni ci si prende cura del proprio corpo. Ha vinto cinque Champions League ed è un giocatore incredibile, ma se fosse stato con la squadra del Brasile per 10 giorni, ora diremmo che ha avuto problemi questa settimana perché era fuori casa".

Ancora Gary — Neville ha poi continuato: "Se guardiamo ai più piccoli dettagli di ciò che significa essere un professionista, le destinazioni scelte non erano le migliori. Non sono così preoccupato che Rashford e Casemiro vadano negli Stati Uniti, ma quello che mi chiedo è: se hanno una pausa di quattro giorni, un volo di 12 ore e un fuso orario di otto ore è la cosa giusta da fare? Il jet lag è un male e si sente.

Rashford (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La mia domanda si basa sulla professionalità. Stai giocando male, la tua squadra sta perdendo, sei tredicesimo in Premier League, sta per arrivare un nuovo manager e scegli questo viaggio per ricaricare le batterie? Non è un viaggio per questo".