Marbella, Casemiro nuovo azionista del club: la nota ufficiale

Sergio Pace Redattore 4 giugno 2024 (modifica il 4 giugno 2024 | 16:43)

Non solo calcio giocato. Casemiro, centrocampista del Manchester United ex Real Madrid, ha vestito i panni di un uomo d'affari e ha deciso di investire sul Marbella Fútbol Club. Sì, proprio così. Il brasiliano è diventato da oggi un nuovo azionista del club spagnolo. La squadra è appena stata promossa in Primera Federación (la terza divisione spagnola) dopo aver vinto la doppia finale playoff contro l'UD Logroñés (1-0 all'andata con gol di Aitor Puñal Rodriguez, stesso risultato nella gara di ritorno grazie alla firma di Jacques Dago).

Il comunicato del Marbella — Con grande soddisfazione il Marbella ha annunciato l'ingresso in società di Casemiro. L'ex centrocampista dei Blancos è pronto a dare il suo contributo per lo sviluppo del club della Costa del Sol. Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla società tramite i propri canali social: "Il Marbella Fútbol Club è lieto di annunciare che Carlos Henrique Casemiro, stella del Manchester United, della nazionale brasiliana e cinque volte vincitore della Champions League, diventa da oggi nuovo azionista della nostra società. L'entusiasmo e l'impegno che Casemiro dimostra per il progetto del Marbella F.C. sono evidenti con il suo ingresso nella struttura azionaria del club. Non solo il Marbella, ma anche tutta la città, sono orgogliosi che un atleta della sua caratura mondiale voglia far parte della nostra famiglia".

Continua la nota: "La conferma di Casemiro come nuovo membro del consiglio di amministrazione rappresenta un'opportunità storica per il club per continuare a sviluppare la sua strategia istituzionale e sportiva nel calcio d'élite".

La soddisfazione di Casemiro — Casemiro si è detto entusiasta di entrare a far parte del progetto Marbella. Ecco le sue prime parole: "Un onore per me unirmi al Marbella Fútbol Club perché la mia maggiore motivazione sono le spettacolari possibilità di crescita del club. Sono stato a Marbella con la mia famiglia in diverse occasioni e sia i miei figli, mia moglie che io siamo innamorati di questa città, con la quale vogliamo essere legati per tutta la vita. Senza dubbio, insieme sogneremo in grande per portare il Marbella al massimo livello, ma ora dobbiamo goderci la nostra meravigliosa promozione in Primera Federación".