Vincenzo Bellino Redattore 25 novembre 2024 (modifica il 25 novembre 2024 | 15:01)

Un momento di imbarazzo ha scosso il post-partita di Ipswich Town-Manchester United. Ruben Amorim, alla sua prima uscita ufficiale come allenatore dei Red Devils, stava analizzando il pareggio per 1-1 quando è stato interrotto da una comparsa inaspettata: il cantautore Ed Sheeran, su di giri per l'importante risultato ottenuto dal club del quale è azionista di maggioranza. Il gesto, ritenuto da molti "irrispettoso", ha suscitato polemiche tra i tifosi dello United.

Un'interruzione inattesa — La partita non è andata come speravano i tifosi del Manchester United, ma ciò che ha fatto davvero discutere è stato quanto accaduto dopo. Durante l’intervista di Ruben Amorim a bordo campo, Ed Sheeran si è presentato a sorpresa davanti alle telecamere di Sky Sports. Mentre il tecnico dei Red Devils cercava di analizzare il deludente pareggio contro i neo-promossi dell’Ipswich Town, il cantautore ha improvvisato un’apparizione che non è stata apprezzata. Amorim, visibilmente infastidito, non ha risposto e ha mantenuto il silenzio per tutta la durata del siparietto.

Ed Sheeran ad Amorim: "Non credo voglia parlarmi..." — L’interruzione è avvenuta quando Kelly Cates, conduttrice di Sky Sports, ha accolto Sheeran con entusiasmo dicendo: "Ed Sheeran è venuto a trovarci… stiamo chiacchierando con Ruben Amorim". Il cantautore ha replicato ironicamente: "Non credo che voglia parlarmi…", suscitando il gelo del tecnico portoghese, che ha scelto di rimanere in silenzio. Nonostante la battuta successiva di Sheeran - "Mi piace tantissimo essere tornato in Premier League" - e il suo tentativo di sdrammatizzare il risultato, sui social si è scatenata una bufera. Commenti come "Un momento imbarazzante" e "Amorim era furioso, ed era giusto così" sottolineano il malcontento dei tifosi che hanno definito il gesto del cantautore britannico "maleducato" e "irrispettoso".

Le scuse del cantante — Poche ore fa, con una Instagram stories, pubblicata sul suo profilo Ed Sheeran ha chiesto scusa per l'accaduto: "Mi scuso se ho offeso Amorim ieri, in realtà non mi ero reso conto che fosse in corso un'intervista in quel momento, ero passato solo per salutare Jamie. [...] Grande partita comunque, congratulazioni a tutti".