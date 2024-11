Prima vittoria per Amorim, ma il tecnico rivela: “Non sono tranquillo”

Il nuovo allenatore del Manchester United, Ruben Amorim , ha iniziato con il piede giusto la sua avventura all'Old Trafford conquistando la sua prima vittoria sulla panchina dei Red Devils, battendo per 3-2 contro il Bodo Glimt in Europa League. Tuttavia, il tecnico portoghese ha ammesso di essere tutt'altro che sereno perché vede ancora tanto lavoro da dover far per poter raggiungere risultati migliori.

L'allenatore portoghese è arrivato in Inghilterra con un carico di pressioni non indifferente, sia per l'ottimo rendimento che aveva mostrato con lo Sporting Lisbona, sia per la cifra importante che ha sborsato lo United per pagare la clausola rescissoria. Le aspettative su di lui sono quindi altissime, e a proposito delle sue attuali sensazioni ha risposto così ai microfoni di TNT Sports: "Mi sento ansioso perché non ho ancora il controllo completo della squadra. Non conosco a fondo i giocatori e non sappiamo ancora come reagiranno alle nostre richieste. Andiamo in campo con entusiasmo, ma anche con nervosismo".