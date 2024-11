Ruben Amorim stecca l'esordio con il Manchester United: a fine gara non risparmia le critiche anche per l'ex Bologna Joshua Zirkzee.

Luca Paesano 25 novembre - 18:00

Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. I Red Devils non riescono ad andare oltre l'1-1 in casa dell'Ipswich, penultimo in classifica, sollevando subito polemiche da parte della stampa inglese, che probabilmente si aspettava un impatto immediato dal tecnico portoghese. Lo United va subito in vantaggio con Rashford, dopo appena 2 minuti, ma poi fatica, soffre, subisce il pareggio e alla fine rischia anche qualcosina. A fine partita è arrivato il commento di Ruben Amorim, che ha avuto qualcosa da dire anche sulla vecchia conoscenza del calcio italiano, Joshua Zirkzee.

Amorim su Zirkzee: "Deve capire che deve stare dentro l'area" — "Non puoi allenare a fare le scelte giuste, non a questo livello. E questo è un problema. Devi sapere tener palla e capire quando è il momento giusto per giocarla, avere il tempo del gioco. E a volte ho la sensazione che non riusciamo a tenerla e la spediamo avanti non perché sia giusto farlo ma perché non riusciamo a gestire il possesso. Ci sono diverse cose da sistemare.

Ad esempio è successo verso la fine della partita, ci siamo ritrovati con due attaccanti che giravano attorno all'area invece di riempirla. Josh deve capire che deve andare dentro l'area per permettere di far arrivare i cross. Dobbiamo capire che c'è un momento giusto per fare delle cose e un momento per farne altre, e in questo momento facciamo cose non al momento giusto. Sento parlare di sistema, di 3-4-3, ma non è questa la chiave. Lasciamo perdere il modulo, è la comprensione del gioco e di cosa fare quello su cui dobbiamo crescere. E anche tanto”.

Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United (Photo by Richard Pelham/Getty Images)