L'Arsenal batte, non senza problemi soprattutto nel primo tempo, il Manchester United di Ruben Amorim per 2-0. Decisive le reti di Jurrien Timber e William Saliba, entrambe arrivate sugli sviluppi di calci d'angolo.

Arsenal-Manchester United, il racconto del primo tempo della gara

La super sfida di questo turno di Premier League inizia col freno a mano decisamente tirato. All'Emirates Stadium, l'Arsenal di Mikel Arteta prova ad imporre il proprio gioco con il possesso palla, ma di fronte trova un Manchester United rinato che, come recita il proprio allenatore Ruben Amorim,ha il coraggio di capire i momenti della partita e non si tira indietro anzi, gioca e lo fa a viso aperto nonostante la classifica reciti un divario che in campo non si vede. Un primo tempo tutto sommato scialbo che ha, come caratteri distintivi, soltanto due ammonizioni nel finale di frazione prima a Malacia e poi ad Ugarte, entrambe quindi in casa United.