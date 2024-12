Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Arsenal-Manchester United, Mikel Arteta, manager dei Gunners, ha parlato del trionfo contro il club rivale, ma anche dell’efficacia della sua squadra, specialmente sui calci piazzati e,...

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Arsenal-Manchester United, Mikel Arteta, manager dei Gunners, ha parlato del trionfo contro il club rivale, ma anche dell'efficacia della sua squadra, specialmente sui calci piazzati e, infine, ha dedicato un pensiero a due outsider della sua rosa. Uno di loro è Jakub Kiwior, accostato alla Juventus per il mercato di gennaio, ma protagonista stasera contro il Manchester United.

Arteta elogia la partita di Kiwior e Zinchenko: "Straordinari" — Mikel Arteta è partito dalla gara: "Sono molto felice, è stata una notte speciale, festeggiare così le 500 gare in questo stadio con un avversario con così tanta storia. Sono molto soddisfatto del modo in cui abbiamo giocato, specialmente dopo alcuni accorgimenti nel secondo tempo, quanto eravamo dominanti e allo stesso tempo anche convinti e convincenti. Non abbiamo concesso nulla, eccezion fatta per la super parata di Raya nella ripresa".

You had N5 rocking again, Gooners 🔊

Thank you, as always, for your incredible support ❤️ pic.twitter.com/Yxq9ABptRT

Il tecnico spagnolo dell'Arsenal ha poi proseguito: "Noi vogliamo essere pericolosi ed efficaci da ogni angolo e in ogni fase di gioco. Oggi avremmo potuto segnare su azione direttamente come abbiamo fatto con il West Ham e con l'Arsenal. La squadra crede davvero in questo e sa che può far male all'avversario in ogni occasione".

Infine, Arteta ha dedicato delle parole al miele per Zinchenko e Kiwior, sottolineando la loro importanza per la squadra e, in qualche modo, 'allontanando' il difensore polacco dalla Juventus per gennaio: "Zinchenko e Kiwior sono stati formidabili, sono stati gettati nella mischia e hanno risposto alla grande. Sono veramente soddisfatto di quello che hanno fatto perché le aspettative in partite di questo tipo sono altissime e loro le hanno rispettate al massimo. Giocare come hanno giocato, con un avversario di questo tipo, è un qualcosa di davvero straordinario".