Intervistato ai microfoni di Manchester United TV, Matthijs de Ligt, forse uno dei non insufficienti dei Red Devils nella sconfitta contro l'Arsenal, ha parlato della gara e analizzato gli aspetti negativi che hanno portato allo zero in classifica all'Emirates.

De Ligt non ci sta: "Non siamo bravi abbastanza" — Ecco le sue parole: "In fase difensiva abbiamo concesso troppe occasioni senza essere ben applicati difensivamente, nel finale poi ci siamo sbilanciati e sono arrivate altre chance per gli avversari. In generale dobbiamo migliorare dal punto di vista offensivo. Dobbiamo sapere cosa fanno gli altri e come colpirli al meglio. Siamo ancora agli inizi con il nostro nuovo allenatore, ci sono delle cose che stiamo migliorando, ma ci mancano tanti punti in classifica e la cosa è frustrante".

Matthijs de Ligt ha poi proseguito: "Siamo sulla strada per migliorare e credo che l'abbia detto anche il nostro coach: meglio lo facciamo e più possibilità abbiamo di ottenere subito buoni risultati. Già ora si possono vedere delle cose che stanno migliorando, sicuramente non stiamo lavorando in maniera perfetta e tutti dobbiamo crescere e capire il nuovo sistema di gioco. Per concludere, siamo il Manchester United ed è molto semplice: così non va bene, non siamo bravi abbastanza. Lo sappiamo, lavoriamo duro e dobbiamo migliorare subito perché avremo a brevissimo una gara importante".