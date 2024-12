Le pagelle della sfida fra Arsenal e Manchester United in occasione di questo turno infrasettimanale di Premier League. La sfida, che ha avuto inizio alle ore 21:15 italiane, si è giocata in casa dei Gunners all’Emirates Stadium. Le pagelle...

Le pagelle della sfida fra Arsenal e Manchester United in occasione di questo turno infrasettimanale di Premier League. La sfida, che ha avuto inizio alle ore 21:15 italiane, si è giocata in casa dei Gunners all'Emirates Stadium.

Le pagelle dell'Arsenal — Raya 6,5 - Un pericolo e un salvataggio: magistrale su de Ligt nella ripresa.

Timber 7 - Il gol è una chicca che impreziosisce una prestazione di assoluto livello per un giocatore che, partita dopo partita, si sta prendendo l'affetto dei tifosi e la fiducia senza se e senza ma del suo allenatore, Mikel Arteta.

Saliba 7 - Bravo a gestire la linea difensiva senza incorrere mai in grosse difficoltà. Il gol è la ciliegina sulla torta.

Kiwior 6,5 - Vedi Saliba. Nonostante l'assenza di Gabriel, i difensori centrali dell'Arsenal stasera sono davvero sul pezzo.

Zinchenko 6 - Qualche difficoltà di troppo (e voi direste "come al solito) in fase difensiva, ma in fase di spinta dà sempre il suo ottimo apporto al gioco della squadra. Dal 71' Trossard 6 - Amministra senza particolari problemi.

Odegaard 6 - Normale amministrazione per il capitano dell'Arsenal. Dal 90' Jorginho SV

Thomas Partey 6,5 - Nel primo tempo sfiora il gol sugli sviluppi di calcio d'angolo, una sorta di premonizione di quello che accadrà nella ripresa con il gol di Timber.

Rice 7 - Metronomo, gestore, praticamente una cassaforte con le gambe e in più, per non farsi mancare nulla, serve anche l'assist per la rete di Timber. I suoi calci d'angolo ormai sono un 'trademark' come dicono quelli bravi.

Saka 6,5 - Qualcuno in conferenza stampa alla vigilia l'ha paragonato a Cristiano Ronaldo. Se parliamo al giorno d'oggi però non c'è storia. L'esterno dell'Arsenal ormai è leader e, soprattutto, gioca di squadra.

Havertz 5,5 - Non è particolarmente brillante in una partita bloccata.

Martinelli 5,5 - Come il compagno di reparto ha qualche difficoltà in una partita che, soprattutto nel primo tempo, stenta a decollare. Dal 71' Merino 6 - Entra per dare equilibrio, ma sfiora anche il gol sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

All. Mikel Arteta 7 - Pensavamo che il gioco fosse il suo forte, ma quest'anno stiamo scoprendo un altro lato della sua personalità da allenatore: il cinismo.

Le pagelle del Manchester United — Onana 6 - Nulla da fare sui gol di Timber e Saliba.

de Ligt 6 - L'unico a crederci davvero della linea difensiva, nella ripresa sfiora anche il gol del pareggio.

Maguire 5 - Il cartellino giallo a inizio secondo tempo pesa tantissimo in una prestazione davvero da rivedere. Dal 59' Yoro 5,5 - Troppo difficile questa partita per avere un giudizio totale su questo giovanissimo talento.

Mazraoui 5,5 - Oltre a far discutere fuori dal campo, brilla poco anche nel rettangolo verde dove non conferma le parole al miele che Amorim aveva riservato per lui in conferenza stampa.

Dalot 5,5 - Il compitino, a volte, non basta.

Ugarte 6 - Il commissario tecnico dell'Italbasket di qualche anno fa disse in un timeout ai suoi sotto di tanto: "Almeno facciamo a cazzotti". Ecco Ugarte sarebbe stato perfetto in quel mood, almeno lui combatte!

Bruno Fernandes 5,5 - Meno brillante del solito e il gioco della squadra ne risente.

Malacia 5 - In pieno stile Maguire decide di rovinarsi la partita da solo: il Manchester United non può permettersi questi cali di mentalità. Dal 45' Diallo 6 - Mette un po' di pepe sulla fascia.

Mount 5,5 - Non ci siamo. Dal 59' Rashford 4,5 - Decidi cosa fare da grande caro Marcus. Una sciocchezza sulla bandierina gli costa il calcio d'angolo che vale il due a zero per l'Arsenal. Amorim è chiamato davvero ad un'impresa con questo ragazzo.

Garnacho 5,5 - Si sbatte come al solito, ma non riesce ad essere efficace. Dal 59' Zirkzee 5 - Ricorderemo il suo passaggio in questa partita soltanto per l'autogol mancato.

Hojlund 5 - Qualcosa di poco definito, lontano, anzi lontanissimo parente del giocatore esplosivo che abbiamo visto ai tempi dell'Atalanta di Gasperini. Dal 79' Antony SV

All. Amorim 5,5 - Le colpe, ovviamente, sono sue in parte: è chiamato ad un'impresa davvero impossibile, ovvero ridare un'anima ad una squadra ed un club che l'anima sembrano averla persa da tempo.