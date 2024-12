Oasis e Manchester City: due destini intrecciati

Quando gli Oasis si formarono l'8 aprile 1994, il Manchester City viveva uno dei periodi più bui della sua storia, non era il club blasonato di cui oggi siamo tutti a conoscenza. Nel 1996 retrocesse in First Division e due anni più tardi addirittura in Second Division. Mentre i fratelli Gallagher portavano la band brit-pop a livelli stellari, dominando le classifiche con album iconici, (What's the Story) Morning Glory? e Definitely Maybe, i Citizens sprofondavano all'Inferno. Una storia di successo inversamente proporzionale che si ribaltò completamente al momento dello scioglimento degli Oasis (2008), in seguito ad una delle solite e innumerevoli liti dei fratelli Gallagher.