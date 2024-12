La rinascita di Jesse Lingard passa dal Seoul FC. In Corea del Sud l'ex Manchester United ha iniziato a carburare come si deve e a farsi amare dai tifosi. Dopo un inizio stentato, anche per via di alcuni stop fisici, il numero 10 è tornato decisivo

Finalmente Lingard. Il 31enne inglese ex Manchester United è letteralmente rinato in Corea del Sud. Con il Seoul FC ha collezionato 26 presenze complessive in K-League 1, con 6 reti e 3 assist. Lingard è la vera stella della squadra, vero e proprio idolo dei tifosi. E la rinascita del calciatore passa anche da questi momenti condivisi con i propri sostenitori. Lingard si è cimentato nel ruolo di capo ultras guidando magistralmente i cori della curva del Seoul. (Fonte Video Account X Footballogue)