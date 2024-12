La vittoria del Besiktas contro il Fenerbahce sta facendo discutere in Turchia, considerando che la squadra bianconera usciva da un momento di crisi importante. La rete di Oxlade-Chamberlain è stata decisiva per il successo finale, ed ora si guarda al futuro con fiducia.

Si, perchè il Besiktas ha una squadra con delle individualità importanti, ed i risultati non rispecchiano a pieno quanto l'organico bianconero potrebbe esprimere concretamente. Il gol di Oxlade-Chamberlain è stato anche viziato da un movimento di Immobile , al punto da pensare inizialmente che la rete fosse proprio dell'ex Lazio.

Le telecamere hanno indugiato per qualche momento proprio sul replay del gol, svelando la realtà: nessuno tocco di Immobile , palla in rete proprio sulla conclusione del calciatore inglese.

Besiktas, Immonbile suona la carica dopo la vittoria col Fenerbahce

"La squadra aveva bisogno di questo. Negli ultimi mesi abbiamo perso molti punti, sia in campionato che in Europa, nelle partite che abbiamo giocato", ha detto Immobile come riportato dal portale 'Fanatik'.