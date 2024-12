Vladan Milojevic, allenatore della Stella Rossa, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulla sconfitta della sua squadra contro il Milan.

Gennaro Di Finizio Redattore 12 dicembre 2024 (modifica il 12 dicembre 2024 | 01:12)

Solo 3 punti conquistati fino a questo momento ed un'altra sconfitta maturata a San Siro contro il Milan: non si può di certo dire che l'avventura della Stella Rossa in Champions League abbia dei connotati particolarmente brillanti.

La squadra serba anche contro i rossoneri ha dovuto lasciarsi alle spalle tre punti, con Tammy Abraham che nel fiale di partita ha sbroccato le speranze dei serbi di poter portare a casa almeno un punto.

Non si può di certo dire che la squadra ospite non ci abbia provato, a testimonianza di ciò anche la rete di Radonjic che ha momentaneamente pareggiato i conti e dato un'improtante iniezione di fiducia alla squadra nel secondo tempo. Poi la rete di Abraham che ha stroncato tutto.

Milan-Stella Rossa, la rabbia tecnico Milojevic in conferenza — Vladan Milojevic ha preparato bene la partita contro il Milan, pur non essendo riuscito a portare a casa nemmeno un punto. La sua squadra si è mossa bene sul campo ed in caso di pareggio nessuno avrebbe urlato allo scandalo. E' probabilmente anche per questo che nel post partita l'allenatore è sembrato particolarmente arrabbiato.

"Secondo gol del Milan regolare? C'è il fallo netto e l'arbitro non ha fischiato. Punto", ha detto l'allenatore che ha posto l'attenzione sul presunto fallo in occasione del gol di Abraham, irregolarità non ravveduta dal VAR e dall'arbitro Gil Manzano.

Milan-Stella Rossa, l'analisi di Milojevic — "Non siamo riusciti a portare punti a casa perché qualcuno non ce li ha voluti dare. Oggi è una vergogna. In Champions League - ha ancora detto Milojevic - non si può negare in maniera così arrogante un fallo, anche con un sorriso stampato sulla faccia".

"Noi arriviamo da un Paese piccolo, la Serbia, con molti problemi e molte sfide, ed oggi sono la persona più orgogliosa al mondo in questo momento", ha detto l'allenatore parlando in conferenza stampa.

E poi la domanda sul Milan e se effettivamente l'allenatore si aspettava una squadra cosi messa in campo: "Abbiamo giocato a San Siro contro un grande Milan. Ma mi interessa pensare che noi siamo una squadra".