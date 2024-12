Sono emerse le due finaliste che si contenderanno la vittoria in MLS: New York Red Bulls e Los Angeles Galaxy.

Gennaro Di Finizio 1 dicembre 2024 (modifica il 1 dicembre 2024 | 11:42)

Nel continente americano sono ore di grande calcio. Il Botafogo ha vinto la Copa Libertadores, portando a casa il primo trofeo della sua storia. Una vittoria che ha sta facendo parlare tutto il Sud America e che, ovviamente, sta portando grande entusiasmo in tutto il Brasile. Sconfitto l'Atletico Mineiro, altre squadra brasiliana, con la Copa che è rimasta a Rio dopo il successo della Fluminense nella scorsa edizione.

Brasiliani e argentini sono vicinissimi nel numero di Copa Libertedores vinte (24 a 25) e i brasiliani si sono confermati al comando del calcio sudamericano in questi anni: quella di stanotte infatti è la sesta Copa consecutiva vinta da una squadra verdeoro.

Come detto, non c'è soltanto il Sud America al centro del calcio continentale in queste ore. Anche un po' più a Nord, infatti, si sono delineati gli equilibri per andare incontro a quella che sarà una finale molto improntante. In MLS, infatti, sono emerse le due finaliste che si contenderanno la vittoria il prossimo 7 dicembre.

Da una parta ci saranno i New York Red Bulls che hanno vinto la Eastern Conference battendo in queste ore contro gli Orlando City grazie alla rete di Reyes che al 47' minuto ha deciso la partita. Dall'altra parte, poi, ci saranno i Los Angeles Galaxy che hanno invece vinto la Western Conference: per loro la rete di Joveljic è stata decisiva per battere Seattle Sounders per vincere di misura e portarsi cosi in finale.

MLS, la finale il 7 dicembre per decretare la vincitrice — "Sono molto orgoglioso di tutto il gruppo. È incredibile creare questa atmosfera e anche questo spirito combattivo. È stato incredibile nelle ultime due settimane e ora abbiamo una settimana in più e non è ancora finita", ha detto il tecnico dei New York Red Bulls, Sandro Schwarz.

Visualizza questo post su Instagram

Il tecnico tedesco, ex Mainz e ed Hertha Berlino, ha voluto dare valore alla prova dei suoi e già guarda alla futura finale con lo sguardo di chi spera concretamente di portare a casa la vittoria. Dall'altra parte i Los Angeles Galaxy, cinque volte campioni della MLS e detentori di quello che è un vero e proprio record. Per loro sarà la prima finale di MLS Cup in 10 anni. Appuntamento il 7 dicembre alle ore 22 italiane.