Mls, Tata Martino dice addio all’Inter Miami: in arrivo le dimissioni

Tata Martino si è dimesso dalla guida dell'Inter Miami: la decisione arriva come un fulmine a ciel sereno. Il tecnico argentino, approdato nel luglio 2023 in concomitanza con l’arrivo di Lionel Messi, ha trasformato una squadra in difficoltà in una vera e propria corazzata della MLS. Martino ha conquistato trofei dal calibro della Leagues Cup, e ha guidato il club alla vittoria del Supporters' Shield, raggiungendo la vetta della stagione regolare con un record impressionante di 84 gol segnati. Ma l'avventura di Martino si è chiusa con l'inaspettata sconfitta contro l'Atlanta United nei playoff, una delusione che ha segnato il suo addio anticipato.