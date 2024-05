MLS, Messi segna ma l’Atlanta supera 3-1 l’Inter Miami

Lionel Messi torna in campo, va in gol, ma il suo Inter Miami cade davanti al proprio pubblico contro l’Atlanta United che si impone 3-1. Dopo due successi di fila arriva la terza sconfitta stagionale per il club dell’otto volte...

Vincenzo Bellino Redattore 30 maggio - 09:58

Lionel Messi torna in campo, va in gol, ma il suo Inter Miami cade davanti al proprio pubblico contro l'Atlanta United che si impone 3-1. Dopo due successi di fila arriva la terza sconfitta stagionale per il club dell'otto volte Pallone d'Oro che mantiene la vetta della classifica, in virtù del contemporaneo passo falso di Cincinnati, sconfitto in casa dal Nashville SC.

Messi non basta all'Inter Miami — Serata da dimenticare per l'Inter Miami. Il rientro in campo di Lionel Messi, dopo l'assenza nella sfida vinta contro i Vancouver WhiteCaps, non è servito alla squadra del TataMartino che non riesce a battere l'Atlanta United e torna a riassaporare la sconfitta dopo dieci giornate senza ko (l'ultimo risaliva allo scorso 31 marzo contro i New York Red Bulls).

Gli ospiti sbloccano la gara al calar del primo tempo con Lobjanidze che raddoppia nella ripresa. L'Inter Miami accorcia le distanze proprio con Messi al 62' che riceve da Busquets e da fuori area fa partire un diagonale che si infila alla sinistra di Cohen. La rete costruita sull'asse barcelloniana non basta, la rimonta dei padroni di casa non arriva, anzi Thiare al 73' sigla il 3-1 che mette il lucchetto al match in anticipo.

Bernardeschi rientra, ma il Toronto fa 0-0 — Serata avara di emozioni anche per il Toronto che non riesce a riscattare la sconfitta rimediata lo scorso weekend contro Cincinnati. Il club canadese, nonostante il rientro in campo di Federico Bernardeschi, non è andato oltre lo 0-0 in casa del Philadelphia Union ma resta ugualmente saldo in zona playoff. Assente Lorenzo Insigne, tornato a Napoli con la moglie Jenny Darone per la nascita del terzogenito Mattia.