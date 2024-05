Messi, il curioso video con Will Smith e un pallone come protagonista

Leo ha partecipato con Will Smith e Martin Lawrence alla promozione di un film interpretato dai due attori.

Sabato scorso l'Inter Miami ha battuto in trasferta i Vancouver Whitecaps per 2-1 senza Messi, in quanto Gerardo Martino ha deciso di far riposare l'otto volte Pallone d'Oro. Domenica Leo è apparso sui social media, ma non sui suoi, bensì su quelli di Will Smith. Il fatto è che, insieme a Martin Lawrence, hanno registrato un video per promuovere un film con protagonisti i due attori. “Kicking it with the boys”, ha scritto il celebre produttore americano accanto a un video che lo ritrae insieme a Martin Lawrence, con cui recita nel nuovo film “Bad Boys”, che uscirà nei prossimi giorni. Nel filmato sembra che Smith stia per calciare un pallone, ma Messi appare e spara con il suo piede sinistro al cameraman, che fa cadere il telefono. Questo ha generato molte reazioni su Instagram, con più di un milione di like e migliaia di commenti che chiedevano un ruolo per Lionel nella pellicola. Nel febbraio di quest'anno, alla fine del primo tempo contro il Real Salt Lake, Will era arrivato a bordo campo, stringendo la mano a Messi e poi i due si sono abbracciati.