Luis Suárez, rinascita a Miami: “Rinnovo? Voglio scrivere la storia”

Insieme a Lionel Messi, Luis Suárez è stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione dell' Inter Miami , che ha chiuso il campionato con un record di 74 punti. La squadra, dopo aver vinto il Supporters Shield, proverà a conquistare il titolo in qualità di testa di serie n.1 nei playoff della Major League Socce r. Suárez , nonostante l'età, ha dimostrato di poter dire ancora la propria ancora e i 24 gol, conditi da 12 assist in 34 partite, ne sono la dimostrazione. La Pulce e El Pistolero sembrerebbero essere tornati al periodo d'oro del Barcellona .

Suarez, rinnovo in vista

Il contratto di Luis Suárez con l'Inter Miami scade il 31 dicembre, ma include un'opzione per estenderlo di un altro anno. L'attaccante uruguaiano ha chiaramente espresso la volontà di proseguire l'avventura in MLS, sottolineando come la sua forma fisica e l'entusiasmo siano ancora al top: "Voglio dimostrare al club che sono venuto qui con passione e con l'ambizione di far parte della storia di questa società".