Uruguay, ecco come Luis Suárez ha ricordato Juan Izquierdo

Il Nacional Montevideo ha confermato la morte del 27enne difensore Juan Izquierdo , dovuta a un episodio di aritmia che ha portato a un arresto cardiaco fatale. In questo senso, intanto, l'attaccante dell'Inter Miami Luis Suárez ha pubblicato un post sui suoi social.

Giovedì scorso, nel ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores, il Nacional ha fatto visita al San Paolo, match terminato 2-0 per i brasiliani. Nell'occasione, verso la fine della gara, Izquierdo è collassato da solo in mezzo al campo .

Il calciatore è stato portato all'Hospital Israelita Albert Einstein, dove è stato ricoverato dopo essere stato rianimato con un defibrillatore in seguito a un arresto cardiaco dovuto a un'aritmia.

Infine, dopo diversi giorni di lotta tra la vita e la morte, Juan è deceduto. Dopo la notizia, Luis Suárez si è espresso in merito sui suoi social.

"Dolore, tristezza, difficile da spiegare. Che tu possa riposare in pace e tanta forza per la tua famiglia e i tuoi amici", ha scritto il Pistolero in una storia su Instagram, accompagnando il post del Nacional. Vale la pena ricordare che Suárez e Izquierdo sono stati compagni di squadra nella stagione 2022.