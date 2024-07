Pareggio e rigore decisivo: l’ultimo tango di Luis Suarez con l’Uruguay

L' Uruguay supera ai calci di rigore il Canada e chiude la Copa America al terzo posto, un podio che la Celeste non conquistava da ben 13 anni. Quella disputata contro i nordamericani è stata probabilmente l'ultima gara in Nazionale di Luis Suarez , decisivo con la rete del 2-2 allo scadere e nella lotteria dei rigori in cui ha messo a segno il penalty decisivo.

Il gol di Bentancur in avvio illude l' Uruguay , raggiunto al 22' da Konè , autore del gol del pareggio del Canada . Nella ripresa la Celeste flirta col vantaggio, al 79' la conclusione di Valverde si stampa la traversa e a sorpresa, un minuto più tardi, sono i nordamericani a passare in vantaggio con David che trova la deviazione vincente su un potente tiro di Kone ribattuto da Rochet .

L'ultimo tango di Luis Suarez

Il penalty di Luis Suarez regala il terzo posto finale in Copa America all'Uruguay. L'attuale attaccante dell'Inter Miami è stato poi portato in trionfo dai propri compagni di squadra che gli hanno reso omaggio per l'ultima volta, mentre il Ct Bielsa ha espresso parole al miele sul suo conto: "Aver condiviso questo momento con lui conferma l'immagine di un giocatore superiore, un grande compagno di squadra. È stato un privilegio averlo per noi, dentro e fuori dal campo”.