Libertadores, Izquierdo collassa in campo contro il San Paolo

Il 27enne difensore del Nacional Montevideo si è accasciato a terra nel ritorno degli ottavi della competizione. Il club uruguaiano: "Juan ha sofferto di un’aritmia cardiaca. Attualmente è stabile e si trova sotto osservazione in ospedale"

Il difensore del Nacional Montevideo Juan Izquierdo è collassato ieri in campo ed è stato portato in ospedale dopo aver accusato un battito cardiaco irregolare durante il ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores contro il San Paolo allo stadio Morumbi, in Brasile.