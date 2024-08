Nacional Montevideo, peggiorano le condizioni di Juan Izquierdo

Il club uruguaiano ha condiviso attraverso i propri social network un aggiornamento sullo stato di salute del difensore, che rimane ricoverato da giovedì, quando ha avuto un collasso durante il match col San Paolo in Copa Libertadores...

Davide Capano Redattore 26 agosto 2024 (modifica il 26 agosto 2024 | 10:08)

Il Nacional Montevideo ha rilasciato ieri un nuovo referto medico per aggiornare l'evoluzione dello stato di salute di Juan Izquierdo. Il difensore tiene con il fiato sospeso il calcio uruguaiano dopo il momento shock che lo ha visto protagonista giovedì scorso. Negli ottavi di finale della Copa Libertadores, infatti, il 27enne si è accasciato in campo ed è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato con un arresto cardiaco.

Nacional, il bollettino su Izquierdo — Con la situazione cardiologica sotto controllo, l'attenzione si è spostata sulle questioni neurologiche e, in questo contesto, l'Hospital Israelita di San Paolo ha riferito che Izquierdo è stato sottoposto a ulteriori esami, che non hanno dato buoni risultati: "La valutazione ha mostrato una progressione del coinvolgimento cerebrale e un aumento della pressione intracranica. Juan rimane in terapia intensiva neurologica, dipendente dalla ventilazione".

La famiglia del calciatore è ancora in Brasile, insieme ai dirigenti del Nacional e anche a Diego Scotti, ex giocatore e attuale presidente della Mutual, il sindacato dei calciatori uruguaiani. La sorella di Izquierdo ha chiesto "considerazione" per le informazioni che vengono diffuse minuto per minuto.

La storia Instagram della sorella di Izquierdo

"Sono in contatto con i miei genitori e il suo cuore batte ancora, per favore siate premurosi", ha scritto in una storia su Instagram.

Il messaggio di Suárez — Intanto Luis Suárez, attaccante dell'Inter Miami, ha mandato un messaggio di sostegno al connazionale e amico Izquierdo.

Autore di una doppietta nella vittoria contro Cincinnati in MLS, Suárez sotto la sua maglia rosa ne ha indossato un'altra con la scritta: "Fuerza Juan".