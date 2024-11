Denkey all’Fc Cincinnati per 15 milioni: record per la MLS

Acquisto da "record" per la MLS. Kevin Denkey è passato dal Cercle Brugge all'FC Cincinnati per 15.4 milioni di euro. Si tratta del trasferimento più costoso della lega statunitense. La punta togolese classe 2000 cambierà squadra alla prima finestra di mercato aperta nel 2025. Il quasi 24enne ha firmato fino al 2028 con opzione per l'anno seguente. Con il club belga ha già segnato 10 gol in 20 presenze stagionali. E' stato il calciatore ad aver fatto più gol nella Jupiler League nel 2023-2024, ben 27.