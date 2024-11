Gyokeres senza limiti: 32 gol in 24 partite stagionali: “Segnare mi diverte”

Viktor Gyokeres sta letteralmente facendo il panico tra le difese di tutta Europa. L'attaccante svedese ha segnato quattro reti nel 6-0 contro l'Azerbaijan che è valsa la promozione in Lega B di Nations League alla Svezia. Con questi gol la punta dello Sporting Lisbona ha segnato ben 32 volte in 24 partite stagionali. Numeri davvero incredibili per un ragazzo che già nella scorsa stagione era andato vicinissimo ai 30 gol in Liga Portugal. Quota 16 in campionato, 5 in Champions League e ben 9 con 5 assist in Nazionale: la stagione 2024-2025 per questo ragazzo di 26 anni si prospetta più infuocata che mai.