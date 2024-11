Francesco Farioli, allenatore dell'Ajax, prova a tenere tutti con i piedi per terra: le sue parole prima della sfida contro la Real Sociedad.

Gennaro Di Finizio 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 19:26)

L'Ajax di Farioli non vuole fermarsi. L'allenatore italiano sta facendo molto bene in questi primi mesi con la squadra olandese, riuscendo a portare punti a casa sia in campionato che in Europa League. Stasera ci sarà il match contro la Real Sociedad, partita complicata considerando che gli spagnoli hanno raccolto soltanto quattro punti e cercando l'occasione per incrementare il bottino in Europa.

Dopo la battuta d'arresto in campionato contro il Twente, i lancieri si sono subito ripresi vincendo contro lo Zwolle ed ora vogliono riprendere la striscia di vittorie consecutive. L'Europa League non può che rappresentare un obiettivo concreto per i biancorossi, anche se lo stesso Farioli in queste ore sta provando a mantenere tutti con i piedi per terra.

Si, perchè anche le vittorie consecutive contro Feyenoord e PSV hanno aumentato l'entusiasmo attorno alla squadra di Amsterdam, ma c'è da mantenere la calma soprattutto considerando che il campionato è ancora lungo e le insidie si nascondono dietro l'angolo.

Ajax, le parole di Farioli prima del match — L'allenatore italiano sta lavorando per provare a dare input ad un ambiente che è si entusiasta ma che deve anche essere contenuto per evitare voli pindarici sotto il punto di vista emotivo. "Le prime quattro partite sono andate molto bene per noi. Ora siamo contro un avversario molto rispettato, una squadra di alto livello, e dobbiamo fare tutto il possibile per prepararci al meglio", ha detto Farioli proprio in vista del match contro la Real Sociedad.

"Non credo affatto che siamo in una posizione comoda. In Champions League, si vede quanto velocemente le squadre possano scivolare giù in classifica", ha detto ancora l'allenatore dell'Ajax. Parole che suonano come un campanello d'allarme al quale tifosi ed ambiente dovranno prestare ascolto per evitare di farsi trascinare in un vortice emotivo rischioso sotto il punto di vista dei risultati ma soprattutto delle prestazioni sul campo.