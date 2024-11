L’Ajax ritorna alle origini: dopo 34 anni il club tornerà ad utilizzare il vecchio stemma

"L'Ajax festeggerà il suo 125° anniversario il 18 marzo. Le celebrazioni includeranno l'annuncio del ritorno del logo classico. Sappiamo che la maggior parte dei nostri fan ha coltivato questo desiderio per anni e abbiamo pensato che il nostro 125° anniversario fosse il momento perfetto per restituire il logo classico ai nostri fan e a noi stessi – ha spiegato il CEO Menno Geelen - La storia ha dimostrato che diamo il meglio di noi quando rimaniamo fedeli al DNA dell'Ajax. Ecco perché stiamo facendo tutto all'interno del club per sostenere quel DNA, dalla nostra filosofia calcistica ai nostri valori fondamentali. Riportare in auge il logo classico simboleggia questo impegno e funge sia da tributo alla nostra ricca storia sia da ispirazione per il futuro, un futuro che si basa su tutto ciò che ci sta a cuore del nostro club". Ernst Boekhorst, Presidente del Consiglio di Amministrazione ha infine aggiunto: "Il 125° anniversario sembra un momento molto appropriato per restituire il logo al club, ai tifosi e a noi stessi. Siamo lieti di dare un simile contributo".