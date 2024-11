Francesco Farioli, allenatore dell'Ajax, ha commentato nel post partita la vittoria conquistata contro il PSV.

Gennaro Di Finizio 3 novembre 2024 (modifica il 3 novembre 2024 | 13:32)

L'Ajax non vuole più fermarsi. La squadra di Francesco Farioli ha battuto ieri il PSV Eindhoven, portando a casa un risultato importante contro la capolista. Una vittoria in rimonta, che ha visto la squadra di Amsterdam mettere in campo grande coraggio ma anche consapevolezza dei propri mezzi. Il lavoro dell'allenatore italiano sta adesso portando frutti importanti, e sta permettendo allo stesso Farioli di scrollarsi di dosso qualche critica di troppo.

Oggi i tifosi dell'Ajax sono tutti dalla sua parte: tantissimi i commenti sui social a sostegno di Farioli, tifosi che stanno legittimando la posizione dell'allenatore non soltanto grazie ai risultati ma anche per il gioco espresso dalla squadra che evidentemente sta dando grande soddisfazione alla piazza biancorossa.

Ajax, le parole di Farioli al sito ufficiale dell'Ajax — Farioli si è detto molto soddisfatto di quanto accaduto contro il PSV: "Fantastico, fantastico. Non solo solito celebrare oppure overstimare i risultati, ma questo è un risultato speciale per tutti", ha detto l'allenatore.

"Per noi è stata una settimana fantastica, abbiamo usato tutta l'energia che c'era nel profondo di noi stessi. Niente è cambiato rispetto ad una settimana fa o due mesi fa, siamo ancora in un processo difficile e complesso. Dobbiamo mantenere la calma e far che questa attitudine vista stasera possa essere uno standard", le parole di Farioli al sito ufficiale dell'Ajax.

Ancora il tecnico dell'Ajax ha elogiato il lavoro dei giocatori in campo e la difficoltà di aver avuto due match importanti in pochi giorni. "Era davvero difficile mettere in campo una performance di questo livello. E' davvero un caso unico avere due match di questo livello (Feyenoord e Psv, ndr) in pochissimi giorni, quello che hanno fatto i giocatori andrà ricordato. L'anima di questo gruppo, l'attitudine, hanno messo tutto in campo", le parole dell'allenatore.