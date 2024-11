Dopo la vittoria nel "De Klassieker" contro il PSV, l'Ajax di Farioli piega anche la capolista PSV Eindhoven (3-2): i Lancieri volano sulle ali dell'entusiasmo

Sergio Pace Redattore 2 novembre 2024 (modifica il 2 novembre 2024 | 22:06)

L'Ajax non si ferma più. I Lancieri di Francesco Farioli hanno ottenuto la sesta vittoria consecutiva in Eredivisie (8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) e per farlo hanno piegato la capolista PSV Eindhoven nel derby Der Toppe. Il tour de force di tre partite in una settimana è stato superato brillantemente da Davy Klaassen e compagni.

Prima il successo per 1-0 ottenuto in casa contro il Willem II Tilburg (rete decisiva realizzata dallo stesso ex interista su rigore), poi la vittoria per 2-0 nel recupero della quarta giornata di campionato nel "De Klassieker" contro il Feyenoord. Al De Kuip di Rotterdam l'Ajax ha archiviato la pratica già al 25' del primo tempo con il vantaggio di Kenneth Taylor al 6' e al raddoppio di Jorrel Hato al 25'. E questa sera il successo in rimonta sul PSV ha lanciato ulteriormente le ambizioni di un Ajax rinato...

Un super Ajax abbatte la capolista PSV — Alla Johan Cruijff Arena lo spettacolo è stato servito. Nel match, valevole per l'undicesima giornata di Eredivisie, Ajax e PSV non si sono risparmiate e hanno risposto colpo su colpo. La squadra di Peter Bosz è passata in vantaggio al 18' con la firma di Luuk de Jong, alla sua sesta marcatura in campionato.

Il pari è arrivato al 43' e ancora una volta a metterci lo zampino è stato l'ex Inter Davy Klaassen. Pronti via e ad inizio ripresa un altro ex nerazzurro ha timbrato il cartellino. Il PSV ha rimesso la freccia con il gol di Ivan Perisic al 54' . Poco più di 10 minuti dopo l'Ajax è tornato all'arrembaggio e ha pareggiato i conti con Kian Fitz-Jim. Il big match del campionato olandese è stato deciso al 74' da Mika Godts che ha regalato una preziosissima vittoria all'Ajax di Farioli. Con le sei vittorie di fila i Lancieri hanno preso il largo con 25 punti ottenuti dopo 10 giornate. Adesso il PSV dista solo 5 punti, ma l'Ajax deve ancora recuperare una partita. Insomma, mantenendo questo passo la formazione di Farioli può davvero mettere pepe a questo campionato...