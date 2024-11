È la vigilia del "de Topper" in Olanda: Peter Bosz è intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match tra Ajax e PSV.

Luca Paesano 1 novembre - 15:42

In Olanda è la vigilia del big match dell’undicesima giornata di campionato tra Ajax e PSV. Il “de Topper” andrà in scena domani, alle ore 18:45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, e vedrà affrontarsi le due formazioni più in forma del campionato. Il tecnico del PSV, Peter Bosz, è intervenuto poco fa in conferenza stampa per presentare la sfida di domani.

Ajax-PSV, Peter Bosz in conferenza stampa — Peter Bosz non si fida e parla così della gara di domani: “Sarà una partita di vertice. Non è mai facile e ce ne siamo accorti la scorsa stagione. L’Ajax ha avuto una stagione tormentata, indegna di un top club, ma in casa loro è comunque finita 1-1. Abbiamo avuto molti infortuni allora, ne abbiamo anche sabato. Loro sono in ripresa, lo si vede”. A proposito delle assenze, infatti, Bosz non avrà a disposizione Adama Nagalo, Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Joey Veerman e Hirving Lozano.

Mentre l'Ajax ha affrontato mercoledì il Feyenoord nel De Klassieker, il PSV ha invece riposato: "Il fatto che non abbiamo avuto una partita a metà settimana è bello per una volta. Siamo riusciti ad allenarci bene in vista dell'Ajax".

E poi, su un Ajax in netta ripresa grazie all’arrivo in panchina di Francesco Farioli: "Per quanto mi riguarda, tutti possono perdere tutto e noi possiamo vincere tutto. Ma capisco che è positivo per il calcio olandese che l'Ajax sia tornato".