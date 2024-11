Ajax-Psv infiamma l’Eredivisie: la storia del “de Topper”

Quella tra Ajax e PSV Eindhoven è semplicemente la rivalità tra le due squadre più vincenti del calcio olandese.

La rivalità tra Ajax e PSV Eindhoven è sicuramente una delle più intense e affascinanti del calcio olandese. In patria lo chiamano "De Topper", ed è insieme al "De Klassieker" tra Ajax e Feyenoord uno dei match più attesi della stagione. Da un lato la squadra della capitale, dall'altro la formazione della società industriale: quello tra Ajax e PSV è semplicemente il duello tra le due squadre più titolate della nazione.

Ajax-Psv, storia della rivalità — La rivalità tra Ajax e Psv ha radici sportive profonde che risalgono agli anni '70 e si consolidano nei decenni successivi. All'epoca, l'Ajax era già una squadra affermata e riconosciuta in campo nazionale ed internazionale, mentre il PSV, che qualche titolo lo aveva già messo in bacheca, lavorava per arrivare ai vertici. L'ascesa del PSV in quegli anni inizia a disturbare l'egemonia dell'Ajax. Nei 15 anni tra il 1975 ed il 1990, il club di Eindhoven si aggiudica 7 campionati e conclude in altre 5 occasioni al secondo posto, imponendosi così come una delle forze dominanti del campionato olandese.

Ogni stagione, gli incontri tra Ajax e PSV accendono la Eredivisie e dividono il paese. I tifosi vedono queste sfide come un'occasione per riaffermare la propria superiorità, rendendo ogni incontro un vero e proprio "classico" che attira l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Quello di domani, alle ore 18:45, sarà il 150esimo incrocio in Eredivisie della storia tra le due squadre, che vede il bilancio in incredibile equilibrio: nei 149 precedenti, si sono verificate 60 vittorie per parte e 29 pareggi.

Nemmeno a dirlo, Ajax-PSV mette ancora una volta in palio punti pesantissimi per la vittoria del titolo. Dopo sole 10 giornate, il PSV è già in fuga in vetta alla classifica e con un successo domani, nel caso in cui perdesse anche l'Utrecht, si ritroverebbe addirittura con 11 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Se non è già un'ipoteca, poco ci manca. L'Ajax invece ha dalla sua la favolosa atmosfera della Johan Cruijff Arena e l'entusiasmo per la vittoria del Klassieker nell'ultima contro il Feyenoord. Insomma, ancora una volta, c'è tanto spettacolo in arrivo.