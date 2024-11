Sarà Serdar Gozubuyuk l'arbitro dell'attesissimo derby de Topper tra Ajax e PSV Eindhoven, in programma domani alle 18:45.

Manca sempre meno all’attesissimo Derby de Topper. In una delle grandi classiche del calcio olandese, si sfideranno domani Ajax e PSV Eindhoven nel match valido per l’undicesima giornata di Eredivisie. Sarà il 150esimo incrocio della storia tra le due squadre, che vede il bilancio in incredibile equilibrio: nei 149 precedenti, si sono verificate 60 vittorie a testa e 29 pareggi. L’appuntamento è fissato per sabato 2 novembre, alle ore 18:45, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

De Topper, il PSV è già in fuga per il titolo — Quello di domani sarà un match già fondamentale per le sorti del titolo di campione d’Olanda. Eh già, perché dopo appena 10 giornate disputate il PSV è già in fuga e con un successo nella sfida di domani potrebbe ulteriormente allungare il distacco.

La squadra di Eindhoven è inarrestabile e ha ottenuto fin qui bottino pieno, con 10 vittorie in 10 partite. Miglior attacco e miglior difesa del campionato: 35 gol segnati e solamente 6 subiti. Guida la classifica con 30 punti conquistati, ed è già a +8 da Ajax e Utrecht che inseguono.

Partenza invece più timida per l’Ajax, con un pareggio e una sconfitta nelle prime 4 giornate. La formazione di Farioli sembra esser riuscita però a trovare la quadra ed ha ottenuto 6 successi nelle successive 6 gare di campionato. Per ultima, la vittoria nel sentitissimo Klassieker per 2-0 in casa del Feyenoord.

Ajax-PSV, arbitra Gozubuyuk — L’arbitro della sfida sarà l’olandese Serdar Gozubuyuk, assistito dai guardalinee Erwin Zeinstra e Johan Balder. Per il fischietto di Harlem si tratterà della gara numero 566 in carriera, mentre sarà la 296esima partita diretta in Eredivisie.

Positivo il bilancio di entrambe le squadre nei precedenti con Gozubuyuk. Il PSV ha vinto 31 delle 51 partite arbitrate dal direttore di gara, con 12 pareggi e 8 sconfitte. 29 vittorie e 10 pareggi per l’Ajax, che ha perso solamente in 5 delle 44 gare dirette da Gozubuyuk.